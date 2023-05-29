سلطان عمان يختتم زيارته إلى إيران بلقاء علي خمائني

ذكرت وسائل إعلام عمانية اليوم الإثنين، أن السلطان هيثم بن طارق، اختتم زيارته الرسميّة إلى إيران، وذلك بعد لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت مبكر من صباح اليوم.



سلطان عمان يختتم زيارته إلى إيران

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق توجه إلى الطائرة الرئاسية لمغادرة إيران بعد زيارة لمدة يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



والتقى السلطان هيثم والوفد المرافق له، المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين.



ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق أمس الأحد، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين.

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وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق سيقوم بزيارة رسمية تستمر لمدة يومين إلى إيران.

زيارة عاهل عمان لإيران

وأفاد ديوان البلاط السلطاني في عمان، أن عاهل البلاد أجرى زيارة رسميّة إلى إيران لمدّة يومين ابتداء من يوم الأحد 28 مايو الجاري، تعزيزا لروابط الصداقة بين البلدين، تلبية لدعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفاد البيان بأن الزيارة تأتي في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى إيران، بعد أيام من زيارته لجمهورية مصر، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقيَة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لدى مغادرته بعد زيارة استغرقت يومين أعرب فيها السُّلطان عن خالص شكره وتقديره للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة.

وأشاد السّلطان بما أتاحه اللقاء مع أخيه الرئيس السيسي من فرصة لبحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها بما يوثّق التعاون بينهما في شتى المجالات؛ خدمةً لمصالح الشعبين العُماني والمصري الشقيقين داعيا الله تعالى أن يحفظ الرئيس بوافر الصحة والعافية ومديد العمر ويوفقه لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب المصري الشقيق للخير والرقي والازدهار.

وودع الرئيس السيسي السلطان هيثم بن طارق لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي حيث غادر السّلطان هيثم بن طارق اليوم مصر بعد زيارة رسمية استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفًا مُكرَّمًا على مصر، معربًا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040"، ومشيدًا في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

من جانبه؛ أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكدًا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس إلى مسقط في يونيو 2022، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وعنصرًا أساسيًا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.