انتشال جثماني شابين غرقا بشواطئ رأس البر بعد 72 ساعة من البحث

تمكنت فرق الإنقاذ النهري اليوم من انتشال جثماني الشابين أحمد خضر ومحمد أبو المجد، اللذين لقيا مصرعهما غرقًا بشواطئ مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بعد استمرار عمليات البحث لأكثر من 72 ساعة متواصلة.

وكان الشابان قد نزلا إلى المياه برفقة عدد من الأصدقاء يوم الجمعة الماضية، قبل أن تجرفهما الأمواج وسط حالة من الطقس المتقلب الذي شهدته المحافظة خلال الأيام الأخيرة.

بلاغ وعمليات بحث مكثفة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بغرق الشابين، وعلى الفور بدأت عمليات البحث والتمشيط في محيط الشواطئ. ورغم صعوبة الأحوال الجوية، واصلت فرق الإنقاذ جهودها على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة من أهالي المفقودين الذين استعانوا بفرق إنقاذ خاصة على نفقتهم الخاصة لدعم جهود الإنقاذ النهري.

العثور على الجثامين

تم العثور صباح اليوم على جثمان الشاب الأول، بينما تم انتشال جثمان الشاب الثاني في فترة الظهيرة. وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى اليوم الواحد بمدينة رأس البر، لحين استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

وقد خيّم الحزن على أهالي رأس البر، الذين تابعوا عن كثب جهود البحث، معربين عن حزنهم العميق لفقدان الشابين، ومؤكدين أهمية زيادة الرقابة ووسائل الحماية على الشواطئ، خاصة خلال فترات الطقس السيئ.

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