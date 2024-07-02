السر في معرفة السبب، طرق التعامل مع الطفل العصبي

طرق التعامل مع الطفل العصبي، من التحديات التي يواجهها بعض الآباء والأمهات، خلال رحلتهم مع تربية الأطفال، فوجود طفل عصبي في الأسرة يشكل عبئا نفسيًا ثقيلا على جميع الأطراف.



خطوات وطرق التعامل مع الطفل العصبي

الطفل العصبي



وأشارت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، إلى أن طرق التعامل مع الطفل العصبي تتطلب مهارات خاصة من الوالدين، ووعي بطرق التربية، والتعامل مع الطفل العصبي بشكل تربوي وعقلاني.



فهم أسباب عصبيّة الطفل:

أضافت الدكتورة عبلة، أن أول خطوة في طريق التعامل مع الطفل العصبي، هو فهم أسباب عصبيته، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



العوامل البيولوجيّة: قد يكون سبب عصبيّة الطفل ناتجًا عن عوامل وراثيّة أو اضطرابات في الجهاز العصبي.

العوامل النفسيّة: مثل الشعور بالقلق أو التوتر أو الخوف أو عدم الأمان.

العوامل البيئيّة: مثل قلة النوم أو سوء التغذية أو كثرة مشاهدة التلفاز أو التعرض للضوضاء.

المشاكل الاجتماعيّة: مثل التنمر أو صعوبات التعلّم أو الشعور بالوحدة.

نصائح للتعامل مع الطفل العصبي:



وتقدم الدكتورة عبلة، في السطور التالية، أهم نصائح للتعامل مع الطفل العصبي:

الحفاظ على الهدوء: من المهم أن تتحلى أنت كشخص بالغ بالهدوء عند التعامل مع طفلك العصبي، فصوتك المرتفع أو عصبيّتك ستزيد من سوء الأمور.

التواصل الفعّال: استمع إلى طفلك باهتمام وفهم مشاعره، وساعده على التعبير عن مشاعره بطريقة صحية.

تحديد المُحفزات: حاول تحديد المواقف أو الأشخاص أو الأشياء التي تُثير عصبيّة طفلك، وتجنّبها قدر الإمكان.

وضع قواعد واضحة: ضع قواعد واضحة لسلوك طفلك، وتأكد من فهمه لها، وكن ثابتا في تطبيقها.

مكافأة السلوك الجيد: شجّع طفلك عندما يتصرف بطريقة هادئة وإيجابيّة، وكافئه على ذلك.

تعليم مهارات التأقلم: علّم طفلك مهارات التأقلم مع مشاعره، مثل تقنيات التنفس العميق أو الاسترخاء.

توفير بيئة هادئة: تأكد من أن بيئة طفلك هادئة ومريحة قدر الإمكان.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: تأكد من أن طفلك يحصل على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.

اتباع نظام غذائي صحي: تأكد من أن طفلك يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام: شجّع طفلك على ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تساعد الرياضة على تحسين المزاج وتقليل التوتر.

قضاء وقت ممتع مع طفلك: خصص وقتًا للعب مع طفلك وقضاء وقت ممتع معه، فهذا يساعد على بناء علاقة قوية معه وزيادة شعوره بالأمان.

طلب المساعدة المهنية: إذا لم تتمكن من التعامل مع عصبيّة طفلك بمفردك، فلا تتردد في طلب المساعدة من أخصائي صحة نفسية.

وأخيرا تفلت الدكتورة عبلة، إلى أنه لابد على الوالدين أن يدركا جيدا، أن كل طفل فريد من نوعه، وما ينجح مع طفل ما قد لا ينجح مع طفل آخر. لذا، من المهم تجربة طرق مختلفة للتعامل مع عصبيّة طفلك ومعرفة ما يناسبه بشكل أفضل.