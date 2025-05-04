الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

حافلة فريق الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة حرس الحدود في الدوري

حافلة النادي الأهلي
حافلة النادي الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس، الي ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

 

مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويدخل النادي الأهلي المباراة منتشيا بالفوز على نظيره بتروجيت في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدفين، حيث يسعى الأحمر لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز على حرس الحدود لمواصلة مطاردة بيراميدز في صراع المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

فيما يدخل حرس الحدود المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.  

 

حكام مباراة الأهلي وحرس الحدود

 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري 

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع بالمجموعة برصيد 22 نقطة.

 

قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

الدفاع: علي معلول  ومصطفى العش ورامي ربيعة وياسر ابراهيم  و محمد هاني وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: عمر الساعي ومروان عطية وعمرو السولية ونيدفيد ومحمد مجدي افشه وأحمد رضا وأمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبو علي وجراديشار.

ويغيب عن الأهلي أمام حرس الحدود كل من: كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، أكرم توفيق، رضا سليم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم فؤاد، سمير محمد، مصطفى مخلوف، حمزة عبد الكريم.

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