الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

أتالانتا يضرب مونزا برباعية ويواصل مطاردة نابولي على لقب الدوري الإيطالي

أتالانتا الايطالي،
أتالانتا الايطالي، فيتو

الدوري الايطالي، حقق فريق أتالانتا فوزا كبيرا أمام مضيفه مونزا برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب يو باور، ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

أحرز أهداف أتالانتا كل من دي كيتيلياري “هدفين” في الدقيقتين 12 و23، قبل أن يضيف أديمولا لوكمان الهدف الثالث في الدقيقة 47، ثم سجل ماركو بريشيانيني الهدف الرابع لأتالانتا في الدقيقة 89  
 

مونزا الايطالي، فيتو
مونزا الايطالي، فيتو

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

 

دخل مونزا المباراة في حالة فنية متوسطة، حيث كان يسعى لتحسين مركزه في جدول الدوري الايطالي بعد موسم غير مستقر. 

فريق مونزا يعتمد على تشكيله القوي بقيادة المدرب أليساندرو نيستا، الذي يواجه تحديات في مواجهة الفرق الكبرى مثل أتالانتا.

من جهة أخرى، نجح أتالانتا تحت إشراف مديره الفني جيان بييرو جاسبيريني، في مواصلة تقديم أداء قوي في الموسم الحالي للحفاظ على مركزه في الدوري الايطالي، خاصة مع قوة الهجوم في صفوف أتالانتا.

ترتيب الفريقين في الدوري الايطالي 

بذلك رفع فريق أتالانتا رصيده من النقاط إلى 74 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي، وبفارق 3 نقاط فقط عن نابولي المتصدر، وتتبقى ثلاث جولات فقط على انتهاء المسابقة في نسختها الحالية 

في المقابل، تجمد رصيد مونزا عند 15 نقطة في المركز الأخير، وتأكد هبوطه للدرجة الأدنى .

 

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الدوري الإيطالي أتالانتا مونزا ملعب يو باور دي كيتيلياري

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