الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، أتالانتا يتقدم على مونزا بهدفين في الشوط الأول

أتالانتا الايطالي،
أتالانتا الايطالي، فيتو

الدوري الايطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة مونزا أمام أتالانتا بتقدم الأخير بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب يو باور، ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

أحرز هدفي أتالانتا اللاعب دي كيتيلياري في الدقيقتين 12 و23. 
 

مونزا الايطالي، فيتو
مونزا الايطالي، فيتو

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

 

دخل مونزا المباراة في حالة فنية متوسطة، حيث يسعى لتحسين مركزه في جدول الدوري الايطالي بعد موسم غير مستقر. 

فريق مونزا يعتمد على تشكيلة القوي بقيادة المدرب أليساندرو نيستا، الذي يواجه تحديات في مواجهة الفرق الكبرى مثل أتالانتا.

من جهة أخرى، أتالانتا تحت إشراف المدرب جيان بييرو جاسبيريني، يهدف إلى مواصلة تقديم أداء قوي للحفاظ على مركزه في الدوري الايطالي يُتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالمنافسة، خاصة مع قوة الهجوم في صفوف أتالانتا.

القنوات الناقلة لمباراة مونزا ضد أتالانتا

يمكنك متابعة المباراة عبر القنوات الرياضية الإيطالية التي تنقل مباريات الدوري الإيطالي بشكل حصري. كما يمكن متابعة الإحصائيات المباشرة للمباراة عبر عدة منصات متخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي مباراة مونزا أمام أتالانتا مونزا تالانتا الكالتشيو دي كيتيلياري

مواد متعلقة

يوفنتوس يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

الهلال السعودي ينافس آرسنال على ضم نجم أتالانتا

ميلان يسقط أمام أتالانتا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

نابولي يفوز على مونزا 1-0 في الدوري الإيطالي

ads

الأكثر قراءة

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

زيزو يشارك في مران الزمالك بعد غياب طويل

زيزو يصل مقر نادي الزمالك قبل المران الختامي استعدادا للبنك الأهلي

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

الحكومة: مشكلة الإيجار القديم في امتداد العقد وثبات الأجرة

وزير الإسكان يتعهد: لن نترك أحدا في الشارع بعد تحرير العلاقة الإيجارية

مع بدء مناقشته بالبرلمان، نص تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية صلاة الجماعة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على سداد الديون

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية