الدوري الإيطالي، أتالانتا يتقدم على مونزا بهدفين في الشوط الأول

الدوري الايطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة مونزا أمام أتالانتا بتقدم الأخير بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب يو باور، ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

أحرز هدفي أتالانتا اللاعب دي كيتيلياري في الدقيقتين 12 و23.



مونزا الايطالي، فيتو

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

دخل مونزا المباراة في حالة فنية متوسطة، حيث يسعى لتحسين مركزه في جدول الدوري الايطالي بعد موسم غير مستقر.

فريق مونزا يعتمد على تشكيلة القوي بقيادة المدرب أليساندرو نيستا، الذي يواجه تحديات في مواجهة الفرق الكبرى مثل أتالانتا.

من جهة أخرى، أتالانتا تحت إشراف المدرب جيان بييرو جاسبيريني، يهدف إلى مواصلة تقديم أداء قوي للحفاظ على مركزه في الدوري الايطالي يُتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالمنافسة، خاصة مع قوة الهجوم في صفوف أتالانتا.

القنوات الناقلة لمباراة مونزا ضد أتالانتا

يمكنك متابعة المباراة عبر القنوات الرياضية الإيطالية التي تنقل مباريات الدوري الإيطالي بشكل حصري. كما يمكن متابعة الإحصائيات المباشرة للمباراة عبر عدة منصات متخصصة.

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