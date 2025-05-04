إنتر ميلان يفوز على نظيره هيلاس فيرونا بهدف في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان، على نظيره هيلاس فيرونا، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على ملعب جوزيبي مياتز أمس السبت، لحساب الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف التقدم لفريق إنتر ميلان اللاعب أسلاني في الدقيقة 9 من ركلة جزاء.

تشكيل إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: بيسيك- دي فري- أوجستو

خط الوسط: دارميان- فراتيسي- أسلاني- زيلينيسكي- زاليفسكي

في الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش- أنخيل كوريا.



تشكيل هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان

مونتيبو، دانيليوتش، فالنتيني، فريسي، تشاتشوا، سيردار، دودا، نياسي، باراداريتش، سوسلوف، أمين سار.

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل انتر ميلان المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 74 نقطة، بينما يأتي فيرونا في المركز الخامس عشر، برصيد 32 نقطة.

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