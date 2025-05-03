النيابة تحقق مع المتهم بالتعدي على طفلة شبين القناطر بالقليوبية

بدأت نيابة شبين القناطر في القليوبية تحقيقاتها مع خفير أمن إداري متهم بالتعدي جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وذلك بعد انتهاء مدة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أمرت بها النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من شرطة مركز شبين القناطر يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "مريم" بتعرّضها للاعتداء الجنسي من قِبَل خفير يعمل بإحدى الوحدات الإنشائية التابعة للوحدة الصحية في قرية العطارة.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم يتبع شركة مقاولات خاصة تم التعاقد معها لتأمين الحراسة بالمنشأة وقد تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تُحيله النيابة للتحقيق.

وأكد المحامي عمرو الحوي، نقيب شباب المحامين بـ القليوبية والمترافع نيابة عن أسرة الطفلة، أن تقرير الطب الشرعي كشف أن الطفلة "ما زالت عذراء"، لكنها تعرّضت لسحجات وكدمات، مما أدى إلى تحويل التهمة من "اغتصاب" إلى "هتك عرض".

من جانبه، يترافع في القضية أيضًا النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، الذي أعلن عن متابعته الملف لحين تحقيق العدالة.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي، كما جددت التحقيق مع المتهم بعد انتهاء مدة حبسه الأولى.

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