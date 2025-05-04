بيراميدز يوضح سبب استبعاد محمد حمدي من مباراة فاركو بالدوري

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سبب غياب محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي عن مباراة فاركو في الدوري الممتاز واستبعاده من قائمة اللقاء.

أوضح المنيري أن حمدي تعرض للإصابة خلال التدريبات التي سبقت اللقاء بمعسكر برج العرب، وخضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته بجزع في الأنكل، وحاجته للعلاج بين أسبوع إلى عشرة أيام وبالتالي خروجه من قائمة لقاء فاركو.

ويخوض بيراميدز مباراته الآن أمام فاركو على استاد المكس في رابع جولات مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو



واستعاد الفريق السماوي جهود الثلاثي محمد الشيبي ووليد الكرتي ومهند لاشين خلال مباراة اليوم.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي غابا عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 26 نقطة.

مباراة فاركو ضد بيراميدز

الدوري المصري، وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

حكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.