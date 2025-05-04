زغلول صيام يكتب: نعم كأس مصر ليس للبيع.. إقامته في القاهرة انتصار للحق!

لم يسعدني خبر في تلك الأيام أكثر من الخبر الذي تلقيته صباح اليوم، بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بإقامة كأس مصر باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو المقبل.. لقد بح صوتي في السنوات الماضية، ورفضت إقامة كأس مصر في أي قطر عربي شقيق، ليس تقليلا من الأشقاء، ولكن لأن هناك أشياء لا تباع ولا تشتري ….هناك ما هو أغلي من البيع والشراء … كأس مصر أقدم بطولة في الشرق الأوسط وعلي المستوي العربي والإفريقي ليست قابلة للانتقال.

حسنا فعل المهندس هاني أبوريدة ورفاقه بالاتحاد المصري لكرة القدم، بوقف الصفقة وإلا ماذا سيكون الخلاف بينهم وبين سابقيهم ….نعم تموت الحرة ولا تأكل بـــــــــــ…………..!!

نعم عارضت نقل مباريات من الدوري إلي الدول العربية الشقيقة، ولم أمانع لعب السوبر باعتباره بطولة شرفية في أي مكان كان.

ليس كل شيء هو المادة رغم أهميتها ولكن السوق المصري كبير ومحترم، وهناك أفكار ممكن أن تعطي دخلا أكبر من إقامة أي حدث هناك… ولكن الاستسهال والبحث عن المريح يجعلنا نوافق علي أي عرض.

ولماذا نذهب بعيدا ومحمد صلاح نجم مصر الذي أعطي القدوة والأمل في أن أي شيء في مصر ليس مجال بيع وشراء وإذا كان هناك من ضعاف النفوس من قبلوا، فهناك من زالوا متمسكين بالأصل المصري …. محمد صلاح رفض فلوس لو وقف عليها في لندن سيري القاهرة، ولكنه آثر التجديد لليفربول، والبحث عن أمجاد تاريخية في إنجلترا.

لم يساورني الشك في قرار المهندس هاني أبوريدة، لأنه رجل ليس للبيع وليس علي رأسه بطحة، وإذا منحه أحدهم ساعة فإن رده يكون بساعات وليس ساعة واحدة، وهنا يظهر الأصل.. هناك من يتكالبون ولكنه ليس من هؤلاء …. مصري يعتز بنفسه.

هي لقطة لم أندهش منها ولا من أصحابها … فرحتنا اليوم كبيرة بعودة كأس مصر إلي أحضان بلده من جديد، آملين ألا يفكر أحد بعد ذلك في انتقاله إلي مكان آخر لأن كل الدول تفتخر بتراثها وتاريخها.

من جديد شكرا لمجلس إدارة اتحاد الكرة من القلب آملا أن تكون الضربة القادمة في المنتخبات الوطنية ….والمعني في بطن الشاعر.

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