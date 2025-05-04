جامعة بنها تشارك في برنامج المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن مشاركة الجامعة ببرنامج المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية - الدفعة الرابعة والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جامعة بنها تشارك ببرنامج المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية

وأكد الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مشاركة عدد من القيادات الأكاديمية بمختلف كليات الجامعة، يأتي في إطار حرص جامعة بنها بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء قدرات الإنسان المصري.

وأشار رئيس الجامعة إلي مشاركة كل من ببرنامج المبادرة الدكتورة مروة مصطفى راغب عميد كلية التمريض، والدكتور أمجد جمال إبراهيم عميد كلية الآداب، والدكتورة زينب فيصل عبد القادر عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور وليد طلعت منصور القائم بعمل عميد العلاج الطبيعي، والدكتور هاني شحته ابراهيم القائم بعمل عميد التربية النوعية، والدكتور مجدى مليجي عبد الحكيم القائم بعمل عميد التجارة، والدكتور تامر جمال عرفة وكيل كلية علوم الرياضة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد كمال أبو الفتوح وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح منجد عبد الفتاح وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد محمود مصباح وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تطوير القيادات العليا في الجهاز الإداري للدولة من خلال تزويدهم بأحدث المعارف في التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والإدارة الذكية، بما يعزز قدرتهم على قيادة عملية التطوير المؤسسي بفاعلية.

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