الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط فتاة قاصر تخلصت من شقيقتها الصغري خنقا بالقليوبية

ضبط فتاة حاولت التخلص
ضبط فتاة حاولت التخلص من شقيقتها خنقا بالقليوبية، فيتو

شهدت قرية كوم أشفين واقعة مأساوية حينما قامت فتاة قاصر بالتخلص من شقيقتها الصغري خنقا، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية، تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تكريم رئاسي لعامل محارة من القليوبية، «سيد عفيفي» رحلة شقاء تنتهي بلقاء الرئيس

المشدد 15 سنة لسائق وعاطل بتهمة سرقة طبيب بالإكراه في القليوبية

ضبط فتاة قاصر تتخلص  من شقيقتها الصغري خنقا بالقليوبية 
تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بقيام فتاة بانهاء حياة شقيقتها خنقا بدائرة المركز.


كشفت التحريات بقيادة المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بقيام فتاة تدعى "أسماء.ع.ع" 16 سنة بإنهاء حياة شقيقتها الصغري وتدعى "سلمى.ع.ع" 13 سنة خنقا أثناء نومها، بعرب الكوبري بقرية كوم أشفين دائرة المركز، بسبب خلاف علي ريموت التليفزيون.

فتاة تحاول التخلص من شقيقتها خنقا بالقليوبية 


وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفي مجاهد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مباحث مركز شرطة قليوب مباحث القليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة قليوب

مواد متعلقة

تكريم رئاسي لعامل محارة من القليوبية، «سيد عفيفي» رحلة شقاء تنتهي بلقاء الرئيس

أول تعليق من القومي للطفولة والأمومة على واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة القليوبية

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالخانكة

محافظ القليوبية يشيد بدور المجتمع المدني في خدمة الأهالي
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن جوريون

الكرواتي سلافن بيليتش يدخل ترشيحات خلافة كولر في قيادة الأهلي

«جاي تبوظ الاجتماع»، تفاصيل مشادة برلمانية أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

كلام نهائي، أكرم توفيق خارج قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل، تكرار الحج أم مساعدة الفقراء؟.. رد حاسم من الإفتاء

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

المزيد
الجريدة الرسمية