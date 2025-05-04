ضبط فتاة قاصر تخلصت من شقيقتها الصغري خنقا بالقليوبية

شهدت قرية كوم أشفين واقعة مأساوية حينما قامت فتاة قاصر بالتخلص من شقيقتها الصغري خنقا، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية، تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط فتاة قاصر تتخلص من شقيقتها الصغري خنقا بالقليوبية

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بقيام فتاة بانهاء حياة شقيقتها خنقا بدائرة المركز.



كشفت التحريات بقيادة المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بقيام فتاة تدعى "أسماء.ع.ع" 16 سنة بإنهاء حياة شقيقتها الصغري وتدعى "سلمى.ع.ع" 13 سنة خنقا أثناء نومها، بعرب الكوبري بقرية كوم أشفين دائرة المركز، بسبب خلاف علي ريموت التليفزيون.

فتاة تحاول التخلص من شقيقتها خنقا بالقليوبية



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفي مجاهد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

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