أمطار خفيفة تضرب قري ومدن الفيوم

تعرضت محافظة الفيوم، قبل قليل، لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق بمراكز المحافظة، وطقس مائل للبرودة، وقد تساقطت الأمطار علي مناطق متفرق من مدينة الفيوم وعدد من قرى ومراكز طامية وسنورس، دون أن تؤثر على حركة المرور، أو المرافق العامة.

أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم

وصاحب سقوط الأمطار رفع درجة الاستعداد القصوي من غرفة العمليات بديوان عام محافظة الفيوم، لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات توخي الحذر وتخفيض السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والفرعية، نظرًا لتدني الرؤية في بعض المناطق.

استعدادات الإدارة المحلية للتغيرات المناخية

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم المصالح والقطاعات المختلفة، بمراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السيئ بمختلف أنحاء المحافظة.

ارقام الطوارئ تستقبل شكاوي تقلبات الطقس

وشدد محافظ الفيوم، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، مع مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بالدرجة المناسبة، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وكذا انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل دائم، لاستقبال شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى تخصيص الأرقام 0842168041، و0842168042، و0842168043، والرقم الساخن 114، لتلقي الشكاوى

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذّرت من موجة من التقلبات الجوية على محافظات شمال الصعيد، تشمل نشاطًا في الرياح وفرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق.

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