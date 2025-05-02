القبض على 5 أشخاص بتهمة غسيل 300 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالفيوم

تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من القبض على 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، يقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

ضبط 5 أشخاص غسلوا 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالفيوم

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات ودراجات نارية.

وقُدّرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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