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رياضة

رصيده 19 ميدالية ذهبية، عبداللطيف منيع يخلد اسمه في تاريخ المصارعة الأفريقية

عبد اللطيف منيع،
عبد اللطيف منيع، فيتو

نجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، في كتابه اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المصارعة الأفريقية، بعد رفع رصيده إلى 19 ميدالية ذهبية في مختلف البطولات الأفريقية للكبار والشباب.

وبدأت رحلة عبد اللطيف منيع مع الذهب الأفريقي في البطولة الأفريقية للشباب 2014، لتنطلق رحلة عنوانها التميز والتألق في مختلف المناسبات الأفريقية حتى وصل إلى لقبه الـ19.

وحسم عبد اللطيف منيع خلال رحلته عدد كبير من الميداليات والألقاب في بطولات العالم والبطولات الأفريقية ودورات الألعاب الأفريقية أيضا على مستوى جميع المراحل العمرية.

 أولمبياد باريس 2024

وكان عبد اللطيف منيع قريبا من حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024، قبل خسارته في اللحظات الأخيرة أمام بطل الصين، بعد أن كان قريبا من الفوز بشكل كبير.

وحصد عبد اللطيف منيع مؤخرا المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ومن جانبه، قال عبد اللطيف منيع بطل المصارعة، إنه يحلم بتحقيق إنجاز أولمبي غير مسبوق، وأنه هدفه حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ووجه “منيع” الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس على جهودهما في دعم الرياضة المصرية.

وأوضح “منيع” أن الاتحاد المصري للمصارعة يقدم دعما كبيرا للاعبين على جميع المستويات، وأنه يتوقع أن تحصد المصارعة المصرية أكثر من ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس المقبلة.

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عبد اللطيف منيع المنتخب الوطني للمصارعة المصارعة الأفريقية أولمبياد لوس أنجلوس 2028 أشرف صبحي ياسر إدريس

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