بعد إصابته، أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين لاعب المصارعة ويوجه بتأهيله للأولمبياد

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب مصطفى حسين، بطل المصارعة، لمتابعة حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة، وبحث سبل تأهيله تمهيدًا لعودته إلى المنافسات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع دعم الرياضيين على رأس أولوياتها.

وشدد على أن رعاية الأبطال الرياضيين تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج والتتويج بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية.

أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين لاعب المصارعة

وأوضح الوزير أنه، بالتنسيق مع اللجنة العلمية الطبية بالوزارة، تقرر عرض مصطفى حسين لاعب المصارعة على لجنة طبية متخصصة، وإعداد ملف طبي متكامل يتضمن تقييمًا دقيقًا للإصابة وخطة العلاج المناسبة، بالإضافة إلى وضع برنامج تأهيلي طبي ورياضي تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.

أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين لاعب المصارعة

كما وجه الدكتور أشرف صبحي بإعداد برنامج تدريبي وتأهيلي خاص يتناسب مع حالة اللاعب الصحية ويراعي أعلى معايير التأهيل الرياضي، وذلك في إطار التجهيز للمشاركة في مراحل التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية “لوس أنجلوس 2028”.

وشدد على توفير رعاية متكاملة تشمل الدعم الطبي والفني والنفسي للاعب، لضمان عودته إلى مستواه المعهود.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على أن الأبطال المصريين يمثلون ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتوفير كل سبل النجاح والتفوق لهم، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تقديم الرعاية المتكاملة للرياضيين، بما يعزز من فرص رفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية.

أشرف صبحي يكشف أسباب تعديلات قانون الرياضة

فيما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة، الذي صدر في عام 2017 الماضي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات.

وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواري، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.

القوة الناعمة للرياضة المصرية

كما أشار إلى دراسة بند الـ8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية.

وتابع أن تعديلات قانون الرياضة ليست مجرد بند ال8 سنوات، وإنما تتضمن تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة.

كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص).

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