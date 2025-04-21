المصارعة، كيشو يغيب عن البطولة الأفريقية بالمغرب

المصارعة، كشف مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح، عن استبعاد محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020، من المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 5 مايو المقبل بالمغرب.

وعلمت “فيتو”، أن اللاعب لن يشارك في منافسات البطولة الأفريقية بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

كما يغيب عن قائمة منتخب مصر في البطولة الأفريقية أيضا مؤمن ربيع ومصطفى جبر وعمرو رضا وسمر حمزة وندى مدني.

وعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مهما مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح ولاعبي منتخب مصر، وذلك قبيل مشاركتهم في البطولة الأفريقية للمصارعة.

مناقشة آخر الاستعدادات الفنية والبدنية للاعبين

وشهد الاجتماع، الذي عقد بديوان عام الوزارة، مناقشة آخر الاستعدادات الفنية والبدنية للاعبين، واستعراض خطة الاتحاد في تجهيز المنتخب الوطني بالشكل الأمثل للمنافسات، إضافة إلى مناقشة الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بالسفر والإقامة خلال فترة البطولة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء على دعم الوزارة الكامل للمنتخب الوطني، مشيرا إلى أهمية هذه البطولة كخطوة نحو التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، قائلا:”نثق في قدرات أبطالنا على تحقيق الإنجازات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية أنتم تمثلون مصر، ونحن جميعًا خلفكم داعمين”.

وشدد الوزير على ضرورة الانضباط والتركيز، ووجه الشكر لاتحاد المصارعة على الجهد المبذول في تطوير اللعبة ودعم اللاعبين في مختلف المراحل العمرية.

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