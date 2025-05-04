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المشدد 7 سنوات لشقيقين وبراءة آخرين لاستعراضهم القوة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وبراءة شقيقين آخرين لاستعراضهم القوة وقتل شخص وإصابة آخرين وحيازة أسلحة بيضاء بسبب مشاجرة بينهم بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.

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المشدد 7 سنوات لشقيقين وبراءة شقيقين آخرين لاستعراضهم القوة بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

تعود أحداث القضية ليوم 6/ 12 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "عزت.ع.ع"، و"احمد.ع.م" و"علي.ع.م" و"محمود.ع.م" في القضية رقم 18033 لسنة 2024 قسم شرطة الخصوص والمقيدة برقم 4422  لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم "خالد عبد العظيم"، و"ياسر عيد عبد العظيم"، و"أحمد عيد عبد العظيم"، وذلك حال حملهم الأسلحة بيضاء ( مطواه - كترات - عصي) فأحدثوا ما بهم من إصابات قاصدین ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة بـالقليوبية، أنهم ضربوا المجني عليه "خالد عبد العظيم" عمدًا مع سبق الإصرار بأن سددوا له عدة طعنات باستخدام أسلحة بيضاء (مطواة - كترات) التي أفضت إلى موته، وان المتهمين ضربوا المجني عليهما "ياسر عيد عبد العظيم"، و"أحمد عيد عبد العظيم" عمدًا مع سبق الإصرار باستعمالهم لأسلحة بيضاء ( مطواه - كترات - عصي ) فأحدثوا بهما إصابات أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء ( مطواه - كترات - عصي)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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