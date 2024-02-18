طريقة عمل البيتزا مارجريتا، سهلة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل البيتزا مارجريتا، البيتزا مارجريتا من أنواع البيتزا الشهيرة التى لها عشاق كثيرون خاصة من الصغار لأنها خالية من أي إضافات.

وطريقة عمل البيتزا مارجريتا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهى عبارة عن بيتزا بالجبن وصلصة البيتزا ولها مذاق مميز ويسهل تحضيرها.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل البيتزا مارجريتا، احلى من الجاهزة.

مكونات عمل البيتزا مارجريتا:-

للعجينة

نصف كيلو دقيق فاخر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن

Advertisements

ربع كوب زيت زيتون

للحشو

جبن شيدر

جبن مودزاريلا

صلصة بيتزا

أعشاب ايطالية

طريقة عمل البيتزا مارجريتا:-

لعمل العجينة، يذوب السكر مع الماء والخميرة، ويترك حتي تتفاعل الخميرة.

يضاف الزيت والملح للدقيق ويفرك باليد.

يضاف خليط الخميرة ونعجن حتي نحصل علي عجينة لا تلتصق باليد

تترك لتخمر.

تترك لتخمر. تقطع وتفرد في صواني البيتزا المدهونة زيت.

تدهن بصلصة البيتزا، ويضاف لها الأعشاب والجبن الموتزاريلا والشيدر.

توضع بفرن مسخن مسبقا، وتترك حتى يذوب الجبن، ثم تخرج وتقدم ساخنة.

طريقة عمل البيتزا مارجريتا، سهلة واحلى من الجاهزة، فيتو

ولعمل عجينة البيتزا:-

مكونات عمل عجينة البيتزا:-

3 أكواب دقيق فاخر

كوب زبادى

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة مايونيز

-إعلانات-

بيضة

كيس خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة سكر

كوب ماء دافيء للعجن

يمكن إضافة زعتر أو حبة البركة العجين حسب الرغبة

طريقة عمل عجينة البيتزا:-

نحضر طبق ونضع به الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ ونقلب جيدا ونتركه جيدا حتى نلاحظ فوران الخليط.

ثم ننخل الدقيق، ونضعه فى بولة عميقة وهى بولة العجن ثم تحدث به فوهة أو حفرة، ونضع بهاوالملح الزبادى والبيض والمايونيز والزيت ونعجن جيدا.

ثم نضيف خليط الخميرة والماء تدريجيا مع العجن حتى نحصل على عجين ناعم ومتجانس وغير ملتصق ويمكن زيادة الدقيق حتى نحصل على العجين المضبوط.

نغطى العجين ونتركه يختمر نصف ساعة فى الصيف وساعة فى الشتاء

ثم نقسم العجين إلى 3 قطع متساوية وهذه الكمية تكفى 3 صوانى بيتزا.

ثم نقسم العجين إلى 3 قطع متساوية وهذه الكمية تكفى 3 صوانى بيتزا. نفرد العجين فى الصوانى حيث نلاحظ فرده بسهولة.

ثم تحدث به فتحات بالشوكة ونبدأ نرص عليه صلصة البيتزا والحشوات المختلفة من الخضروات واللحوم والأجبان حسب الرغبة.