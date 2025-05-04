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اقتصاد

بـ 82 ألف عملية تداول، البورصة المصرية تحافظ على مكاسبها منتصف التعاملات

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية ، واصلت مؤشرات البورصة المصرية حصد المكاسب اليوم الأحد 4 مايو 2025، خلال منتصف جلسة اليوم الأحد 4 مايو 2025، لتسجل عودة قوية بحركة التعاملات بعد موجة من الاضطرابات والتذبذب على مدار الأشهر الماضية، لتسجل البورصة المصرية اليوم حوالى 82 الف عملية تداول بالسوق، ليقفز المؤشر الرئيسي فى سوق المال “إيجى إكس 30”، إلى مستويات تخطت الـ 32322 نقطة بحركة التعاملات. 

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 4 مايو 2025

 

تداولات اليوم - فيتو 
تداولات اليوم - فيتو 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

  • ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5%  عند مستوى 32322.06 نقطة
  • وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 40246 نقطة
  • وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45%  عند مستوى 14430 نقطة.
  • وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.45% عند مستوى 9518.72 نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92%  عند مستوى 12.959.34 نقطة.
  • وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 3.346.21 نقطة.

 

كواليس تداولات أخر جلسات أبريل 2025 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي 30 أبريل 2025، آخر أيام عمل الأسبوع الجاري، وآخر جلسات شهر أبريل / وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.

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