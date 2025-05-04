انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للغة والإعلام بالأكاديمية العربية فى الإسكندرية

انطلقت اليوم "الأحد" فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للغة والإعلام "LANACOM 2025" تحت شعار "الحوار بين الثقافات والآفاق المستدامة" في رحاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والإعلامية المحلية والدولية.

شهد الافتتاح حضور كل من الدكتور سامي الشريف، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور وليد فتح الله، مقرر اللجنة الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والبروفيسورة راكيل بينيتيز-روخاس من جامعة شلالات نياجرا بكندا، والدكتور عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية في الاسكندرية، بالإضافة إلى إعلاميين وخبراء من دول عدة بينها ألمانيا وكندا وتركيا والبرتغال وبنجلاديش وهولندا ودول عربية.

في كلمته الافتتاحية أكد رئيس الأكاديمية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، على الأهمية البالغة للمؤتمر كمنصة "لتبادل الخبرات واستشراف آفاق جديدة وبحث تحديات وفرص تداخل اللغة والإعلام والثقافة مع التكنولوجيا".

وجدد "عبد الغفار " دعم الأكاديمية للمبادرات التي "تجمع بين التخصصات وتدفع بالابتكار وتفتح نوافذ للتعاون العلمي والبحثي".

وأشار"عبد الغفار "إلى أهمية دور اللغة والإعلام كمحركات للتغيير ورافعة للتنمية المستدامة ونشر قيم الحوار.

أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية: "لاناكوم" يعكس رؤية ثاقبة ويدعو للحوار في زمن الصراعات

كما لفت رئيس الأكاديمية إلى التطور غير المسبوق في التكنولوجيا، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتأثيره الجذري على طبيعة الإعلام والتعليم واللغة والثقافة، مشددًا على "أهمية أن يكون للغة والإعلام دورًا فاعلًا ومسؤول في توجيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وفي الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي، وفي دعم الحوار بين الشعوب".

من جانبه، ثمن الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، دعوته للمؤتمر، مشيدًا بالأنشطة العلمية للأكاديمية ووصف موضوع المؤتمر بأنه "يعكس رؤية ثاقبة" في ظل الترابط العالمي.

وأشار "الشريف" إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في "توقيت حساس يشهد العالم فيه العديد من الصراعات والحروب الدينية والإقليمية والعقائدية".

وأكد"الشريف "أن المؤتمر "يتماشى تمامًا مع ما تدعو له الأديان السماوية وعلى رأسها الإسلام" في الحوار بين الحضارات.

بدورها، أعربت الدكتورة عبير رفقي عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية في الإسكندرية عن سعادتها باستضافة المؤتمر الذي يناقش "الدور المحوري للغة والإعلام في تعزيز التفاهم بين الثقافات ومعالجة قضايا الاستدامة العالمية".

وأوضحت"رفقي"أن المؤتمر سيشهد تنوعًا في الموضوعات والجلسات التي تتناول الدراسات الإعلامية والثقافية والتواصل الاستراتيجي ودور الإعلام في الأزمات وتأثير التكنولوجيا. كما شكرت اللجنة المنظمة والمتحدثين والمشاركين على مساهمتهم.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين، ويتضمن جلسات نقاشية وورش عمل وعروضًا إبداعية تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الأفكار حول دور اللغة والإعلام في بناء مستقبل مستدام وتعزيز التفاهم الثقافي في عالم يشهد تحولات متسارعة.

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