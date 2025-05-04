استدرجوه عبر تطبيق مشبوه، محاسب يقع فريسة لعصابة الابتزاز داخل كمبوند شهير بالجيزة

أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه باستدراج محاسب مسن وابتزازه وسرقته، في واقعة مثيرة بدأت عبر أحد تطبيقات التعارف الخاصة بالرجال، وانتهت بتهديدات مسلحة وسحب أموال من حسابه البنكي.

اللقاء المشبوه يتحول إلى فخ داخل شقة فاخرة

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى قسم الشرطة بلاغا رسميا من رجل ستيني، يعمل في مجال العقارات، أفاد فيه بتعرضه لعملية خداع وابتزاز داخل شقة بكمبوند فاخر في محافظة الجيزة.

المجني عليه أوضح في أقواله أنه تعرف على شاب عبر تطبيق للتعارف بين الرجال، واتفقا على لقاء داخل إحدى الوحدات السكنية، في إطار علاقة غير مشروعة، لكنه فوجئ أثناء اللقاء بحضور شخص آخر، يحمل سلاحا أبيض، حيث قاما بتهديده، وسرقة متعلقاته الشخصية التي تضمنت مبلغا ماليا، ساعة فاخرة، دبلة فضة، أجبراه على فتح هاتفه تحت تهديد السلاح، واستوليا على بيانات بطاقته البنكية، وسحبا مبلغ 29 ألف جنيه من أحد أجهزة الصراف الآلي.

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