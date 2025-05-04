الأحد 04 مايو 2025
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كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، قافلة دعوية للواعظات بأوقاف الغربية

قافلة توعوية بأوقاف
قافلة توعوية بأوقاف الغربية

نظمت مديرية أوقاف الغربية قافلة دعوية موسعة للواعظات، تحت عنوان: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به"، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بدور المرأة في العمل الدعوي، وحرصها على تعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، والتصدي لمظاهر الفساد والانحراف.

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جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وبإشراف فضيلة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتفعيل الدور الإرشادي للواعظات، حيث تسبق القافلة "مقرأة قرآنية" مخصصة لهن، بما يسهم في رفع كفاءتهن العلمية والدعوية.

وتم تحديد مساجد القافلة وأسماء المشاركات على النحو التالي:

مسجد سيدي أحمد البدوي – طنطا أول:
الواعظتان: سوزان زين الدين عبد المحسن محمد الدمنهوري، وأنوار أحمد صوله.

مسجد السلام – الشال – طنطا ثان:
الواعظتان: أماني السيد بدوي نوار، ومنى محمد ممدوح محمد مرسي.

مسجد عبد الحي خليل – المحلة أول:
الواعظتان: فيروز حسين مصطفى عابدين، وسهير محمد إبراهيم المحضي.

مسجد الشيخة نور الصباح – طنطا أول:
الواعظتان: مروة جمال الدين عبد العليم علي مصطفى، وأسماء صابح عبد المغني العبد.

مسجد عبد ربه – كفر الحمام – بسيون:
الواعظتان: صفاء محمد عبد الفتاح بدر، وأمينة محمد محمد أحمد خضر.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار دعمها الكامل للواعظات في أداء رسالتهن السامية، وتعزيز مشاركتهن الفعالة في حملات التوعية والإرشاد في مختلف أنحاء الجمهورية.

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