الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

تسليم نموذج 8 لعدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء بالمنصورة

تسليم نموذج 8 لعدد
تسليم نموذج 8 لعدد من المواطنين

سلم محمد أميـن الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة بالدقهلية اليوم الأحد نموذج (٨) النهائي لعدد من المواطنين الذين استوفوا كافة الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وتحقيق المستهدف، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم.

نموذج ( ٨ ) النهائي يُعد المرحلة الأخيرة في مسار التصالح

وأوضح  أن نموذج ( ٨ ) النهائي يُعد المرحلة الأخيرة في مسار التصالح، مشيرًا إلى أنه يُتيح للمواطنين إدخال المرافق الأساسية إلى العقارات بشكل رسمي، بالإضافة إلى إنهاء النزاعات القضائية المتعلقة بالمخالفات. كما أشار إلى أن التصالح داخل الحيز العمراني يمنح المواطنين الحق في استخراج التراخيص الرسمية للمباني طبقًا لأحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

اهتمام بالغ من  محافظ الدقهلية بملف التصالح
وأكد رئيس حى غرب أن هناك اهتماما بالغا من محافظ الدقهلية بملف التصالح حيث يأتي علي رأس الأولويات مشيرا الي ضرورة التيسير على المواطنين بشأن طلبات التصالح، والانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين الجديدة للتصالح وفقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

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