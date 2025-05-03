رفع 980 طن مخلفات ونواتج هدم في حملة نظافة بحي شرق المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال تنفيذ حملة النظافة المكبرة بحي شرق المنصورة، وأوضح أنه تم خلال اليوم رفع 980 طن مخلفات بلدية وتراكمات ونواتج هدم وتطهير، وفقا لخطة العمل في رفع تجمعات وتراكمات القمامة بالحي، ومنظومة عمل النظافة اليومية بنطاق المحافظة.

رفع 980 طن مخلفات بلدية ونواتج هدم وتطهير في حملة نظافة

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار حملة النظافة بالحي حتى الانتهاء من رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير، ورفع جميع تجمعات القمامة بنطاق الحي، واستمرار عمل الحملة حتى الانتهاء من رفع جميع نواتج الهدم والتطهير بنطاق الحي ورفع كافة التجمعات والتراكمات المتواجدة، خاصة بمنطة رشاح جديلة، وعزبة الهويس ومدينة النهضة.

الحملة مستمرة حتى الانتهاء من رفع جميع التجمعات والتراكمات

من جانبه أوضح الدكتور سعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بحي شرق المنصورة، وبعض المناطق، فإن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من رفع جميع التجمعات والتراكمات على مستوى الحي.

ومن جهته، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وبحضور المهندس خالد جلال، وبإشراف فهمي علام، أن الحملة مستمرة لحين رفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى الحي، وتم رفع 980 طن، ونقلهم إلى المدفن الصحي بقلابشو، وترميم الارصفة والبلدورات، وتقليم الأشجار، وري الحدائق والجزر الوسطي، ورفع كفاءه النظافة العامة بشارع الجيش، وقناة السويس، وشارع الجمهورية، ومازالت الحملة مستمرة بشكل يومي، حتى الانتهاء.

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