السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع 980 طن مخلفات ونواتج هدم في حملة نظافة بحي شرق المنصورة

رفع نواتج التطهير
رفع نواتج التطهير والقمامة بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال تنفيذ حملة النظافة المكبرة بحي شرق المنصورة، وأوضح أنه تم خلال اليوم رفع 980 طن مخلفات بلدية وتراكمات ونواتج هدم وتطهير، وفقا لخطة العمل في رفع تجمعات وتراكمات القمامة بالحي، ومنظومة عمل النظافة اليومية بنطاق المحافظة.

رفع 980 طن مخلفات بلدية ونواتج هدم وتطهير في حملة نظافة 

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار حملة النظافة بالحي حتى الانتهاء من رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير، ورفع جميع تجمعات القمامة بنطاق الحي، واستمرار عمل الحملة حتى الانتهاء من رفع جميع نواتج الهدم والتطهير بنطاق الحي ورفع كافة التجمعات والتراكمات المتواجدة، خاصة بمنطة رشاح جديلة، وعزبة الهويس ومدينة النهضة.

الحملة مستمرة حتى الانتهاء من رفع جميع التجمعات والتراكمات

من جانبه أوضح الدكتور سعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بحي شرق المنصورة، وبعض المناطق، فإن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من رفع جميع التجمعات والتراكمات على مستوى الحي.

ومن جهته، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وبحضور المهندس خالد جلال، وبإشراف  فهمي علام، أن الحملة مستمرة لحين رفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى الحي، وتم رفع 980 طن، ونقلهم إلى المدفن الصحي بقلابشو، وترميم الارصفة والبلدورات، وتقليم الأشجار، وري الحدائق والجزر الوسطي، ورفع كفاءه النظافة العامة بشارع الجيش، وقناة السويس، وشارع الجمهورية، ومازالت الحملة مستمرة بشكل يومي، حتى الانتهاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التراكمات والمخلفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تجمعات القمامة تراكمات القمامة حي شرق المنصورة رفع كفاءة النظافة محافظ الدقهلية عمل النظافة اليومية

مواد متعلقة

مصدر أمني يكشف تفاصيل مقطع فيديو تجاوزات أمين شرطة

البنك الأهلي يكشف توقعاته لأسعار الفائدة والدولار خلال الفترة المقبلة

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

يديرها منتحل صفة طبيب، الصحة: إغلاق عيادة حماد للطب النفسي وعلاج الإدمان بالشرقية
ads

الأكثر قراءة

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

حالة الطقس اليوم، تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحرى وهذا موعدها فى القاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

هل توجد مشكلة في تدبير العملة الصعبة للعملاء؟ البنك الأهلي يرد

فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين وتثير الغضب، والنشطاء: هل يجوز أذان المرأة شرعًا (فيديو)

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء للميت على القبر في جماعة بصوت مسموع؟ دار الإفتاء تُجيب

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

المجددون، محمد مصطفى المراغي، رفع راية تطوير الأزهر وتحدى الملك والإنجليز

المزيد
الجريدة الرسمية