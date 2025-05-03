بأجر يبدأ من 4000 جنيه، فرص عمل بمحافظة الدقهلية

تعلن محافظة الدقهلية عن حاجة شركات النظافة المسند إليها أعمال النظافة بنطاق مدينتي ( المنصورة - طلخا) لعمال نظافة بأجر شهرى يبدأ من 4000 جنيه شهريًا، وسائقين معدات نظافة حاصلين على رخص قيادة سيارة بمرتبات يصل حدها الأدنى 6000 جنيه شهريًا.

السن المحدد لفرص العمل

ويشترط في المتقدمين ألا يتجاوز أعمارهم 55 سنة، ويتمتع بصحة جيدة بما يتناسب مع طبيعة العمل.

وعلى من يرغب الحصول على تلك الوظائف التقدم إلى إدارة الموارد البشرية لدى أحياء شرق وغرب المنصورة ومركز ومدينة طلخا

المستندات المطلوبة للوظيفة:

1. بطاقة الرقم القومي.

2. المؤهل الدراسى (لا يشترط بالنسبة للعمال).

3. رخصة قيادة سارية للسائقين.

يبدأ تلقى تلك الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4/5/2025 ولمدة شهر من تاريخه مع التأكيد على أن الأعداد المطلوبة محدودة وللاستفسار عن أي طلبات يتم التواصل على رقم الهاتف 01015788197 على مدار 24 ساعة.

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