جهود مكثفة لرفع آثار الأمطار بالقليوبية (صور)

انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع آثار الأمطار التي خلفها الطقس السيئ اليوم السبت، على بعض الأنحاء بالقليوبية.

مياه القليوبية تعلن رفع حالة الطوارئ

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط أي تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن، مؤكدًا على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

كما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة.

رفع اثار الامطار من شوارع القليوبية،فيتو

رفع اثار الامطار من شوارع القليوبية،فيتو

رفع اثار الامطار من شوارع القليوبية،فيتو

رفع اثار الامطار من شوارع القليوبية،فيتو

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