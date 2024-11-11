تنفيذ إحلال بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية بالقوصية في أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار التوسع والإحلال الجزئي والكلي ببعض المدارس بالمراكز والقرى لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بالقرى البعيدة والأكثر احتياجًا لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب.

رؤية مصر 2030

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ إحلال جزئي وصيانة بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية حيث يتم إضافة 12 فصل دراسي وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأكد محافظ أسيوط على العمل على إنهاء مراحل العمل والتنفيذ وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة لتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية على أن يتم نهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني المقرر لتقديم الخدمات ودعم العملية التعليمية في أسرع وقت ممكن.