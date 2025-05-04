الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب، فترة تصحيح قوية بالمؤشر العالمي للأونصة

مؤشر الذهب - فيتو
مؤشر الذهب - فيتو

مؤشر الذهب عالميا، لازال  مؤشر الذهب عالميا يسجل تراجعات سعرية، عقب تراجع حدة التصريحات بين أمريكا والصين، وذلك بسبب تأكيدات البيت الأبيض أن هناك مفاوضات مع الجانب الصيني بشأن مصير التعريفات الجمركية وهو ما أحدث هدوءا نسبيا، نتج عنه تحسن مؤقت وفترة تصحيح قوية تحدث الآن فى أسعار الذهب العالمية بعد أن تخطى  منطقة الــ 3450 جنيه، ومن ثم عاودت الأسعار التصحيح والرجوع عند المستوى 3233 دولارا للاونصة بخسارة 10 دولارات اخرى الان خلال حركة التداولات العالمية.

اقرا التالي: مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

 

مؤشرات الذهب - فيتو 
مؤشرات الذهب - فيتو 


شاشات التداول فى البورصة العالمية

سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3233 دولارا كسعر شراء للأونصة فى تحسن نسبى عن أسعاره السابقة، وفي الوقت نفسه يتزاحم المستثمرين لشراء كميات اضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.
 اقرأ التالي: مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

سعر أونصة الذهب العالمي

تشير الإحصائيات إلى أن البنوك المركزية لعبت دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الذهب خلال مارس، فقد سجل البنك المركزي البولندي أكبر مشتريات بواقع 16 طنًا، يليه البنك الكازاخستاني بـ 11 طنًا، ثم البنك المركزي الصيني بـ 3 أطنان؛ هذه التحركات تشير إلى إدراك الدول لأهمية الحفاظ على استقرار احتياطياتها من الذهب كإجراء وقائي ضد تقلبات السوق العالمية، وتحقيق معدلات استقرار أكثر لصرف عملاتها المحلية أمام الدولار الأمريكي.
تُظهر هذه التحليلات أهمية متابعة أسواق الذهب عن كثب، إذ تلعب الظروف الاقتصادية العالمية دورًا كبيرًا في تحديد المسار المستقبلي للذهب، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية يبقى الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا في نظر الأفراد والمؤسسات.

اقرأ التالي: تراجع جديد.. سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 4 مايو 2025

تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب

جدير بالذكر تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى.
ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار أسعار الذهب اسعار الذهب العالمية اسعار الذهب العالمي البنك المركزي الصيني البنك المركزي البولندي البورصة العالمية التداول في البورصة الظروف الاقتصادية العالمية الطلب على الذهب تصريحات ترامب سعر جرام الذهب شاشات التداول مؤشرات الذهب مؤشر الذهب عالميا مؤسسات مؤشر مستثمر

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأحد 4 مايو 2025

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 4 مايو 2025

تراجع جديد.. سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 4 مايو 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 4 مايو 2025

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

تعرف على أسعار الدولار في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 3 مايو 2025

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 2 مايو 2025
ads

الأكثر قراءة

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

السيسي: الظروف التي تتعرض لها المنطقة تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية

أول تعليق من القوات المسلحة اليمنية والحوثي على استهداف مطار بن جوريون

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

الأهلي يستقر على تجديد إعارة أليو ديانج

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية