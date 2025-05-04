تراجع أسعار الذهب، فترة تصحيح قوية بالمؤشر العالمي للأونصة

مؤشر الذهب عالميا، لازال مؤشر الذهب عالميا يسجل تراجعات سعرية، عقب تراجع حدة التصريحات بين أمريكا والصين، وذلك بسبب تأكيدات البيت الأبيض أن هناك مفاوضات مع الجانب الصيني بشأن مصير التعريفات الجمركية وهو ما أحدث هدوءا نسبيا، نتج عنه تحسن مؤقت وفترة تصحيح قوية تحدث الآن فى أسعار الذهب العالمية بعد أن تخطى منطقة الــ 3450 جنيه، ومن ثم عاودت الأسعار التصحيح والرجوع عند المستوى 3233 دولارا للاونصة بخسارة 10 دولارات اخرى الان خلال حركة التداولات العالمية.

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مؤشرات الذهب - فيتو



شاشات التداول فى البورصة العالمية

سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3233 دولارا كسعر شراء للأونصة فى تحسن نسبى عن أسعاره السابقة، وفي الوقت نفسه يتزاحم المستثمرين لشراء كميات اضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.

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مؤشر الذهب - فيتو

سعر أونصة الذهب العالمي

تشير الإحصائيات إلى أن البنوك المركزية لعبت دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الذهب خلال مارس، فقد سجل البنك المركزي البولندي أكبر مشتريات بواقع 16 طنًا، يليه البنك الكازاخستاني بـ 11 طنًا، ثم البنك المركزي الصيني بـ 3 أطنان؛ هذه التحركات تشير إلى إدراك الدول لأهمية الحفاظ على استقرار احتياطياتها من الذهب كإجراء وقائي ضد تقلبات السوق العالمية، وتحقيق معدلات استقرار أكثر لصرف عملاتها المحلية أمام الدولار الأمريكي.

تُظهر هذه التحليلات أهمية متابعة أسواق الذهب عن كثب، إذ تلعب الظروف الاقتصادية العالمية دورًا كبيرًا في تحديد المسار المستقبلي للذهب، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية يبقى الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا في نظر الأفراد والمؤسسات.

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تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب

جدير بالذكر تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.

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