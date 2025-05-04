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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تجهيزات البعثة الطبية لموسم الحج لعام 2025

وزير الصحة يلتقي
وزير الصحة يلتقي نظيره السعودي، فيتو
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التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير صحة المملكة العربية السعودية، لمناقشة مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك ضمن برنامج زيارته للمملكة في الفترة من 3-4 مايو 2025.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ناقش الإجراءات التنفيذية الخاصة بالبعثة الطبية المصرية، لموسم الحج لعام 2025، بما يساهم في تيسير إجراءات عمل البعثة.

تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء ناقش التعاون في مجالات التحول الرقمي للخدمات الصحية، والتأمين الصحي الشامل وسلامة المرضى، وتعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية، في كافة مجالات الصحة العامة، وعلى رأسها صناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية، لتوطين صناعة الدواء، بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي للشعوب العربية.

الاستثمارات السعودية في مجال الرعاية الصحية بمصر

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجانبين شاركا التجارب الصحية الناجحة بالبلدين الشقيقتين، حيث اتفقا على تنظيم مجموعات عمل تضم كوادر من البلدين، لتبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة مشتركة، كما تم بحث سبل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتحقيق الاستفادة المشتركة من الاستثمارات السعودية في مجال الرعاية الصحية بمصر.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا ضرورة استئناف  وتعزيز  تدفق المساعدات الموجهة للشعب الفلسطيني، حيث أكد الجانبان أن الجهود الإغاثية أمر بالغ الأهمية، خاصة في الأزمات التي يشهدها قطاع غزة، بما يعكس وحدة الشعوب وتفاعلها مع القضايا الإنسانية.

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