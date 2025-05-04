وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي للتعاون في عدد من المجالات الصحية

وقع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، للتعاون في مواجهة عدد من التحديات الصحية المشتركة، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، وذلك ضمن برنامج زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، للمملكة العربية السعودية في الفترة من 3-4 مايو 2025.

برامج الصحة العامة ومكافحة الأوبئة الخدمات العلاجية والطب الإفتراضي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تنص على تعزيز التعاون في عدد من المجالات الصحية التي تتضمن (برامج الصحة العامة ومكافحة الأوبئة، الخدمات العلاجية والطب الافتراضي، التأمين الصحي ومشاركة التجارب الناجحة، تطبيقات الصحة الإلكترونية والتقنيات الصحية الحديثة، اعتماد المنشآت والرقابة الصحية، تبادل الخبرات فيما يخص سلامة المرضى، الاستثمار في المجال الصحي، تعزيز الموارد البشرية في المجال الصحي، التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات الصحية، تبادل الخبرات وبناء الأدلة الإرشادية والممارسات المبنية على البراهين في المجالات العلاجية، العمل على توحيد المواقف في القضايا الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالصحة، وخاصةً في مجال اللوائح الصحية الدولية)، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن التشريعات الصحية بين البلدين.

وتابع «عبد الغفار» أن مذكرة التفاهم تضمنت تبادل الخبرات المشتركة في مجالات الرعاية الصيدلية من خلال (الصيدلة الإكلينيكية ومراكز المعلومات الدوائية، السلامة الدوائية ومجالات جودة الرعاية الصيدلية، أنظمة الترصد الدوائي لمضادات الميكروبات والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات والاستخدام الرشيد لها، الصيدلة الافتراضية والصيدلة عن بُعد).

وأضاف «عبد الغفار» أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون في عدد من المحاور، وعلى رأسها تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الصحية، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل المجالات المنصوص عليها في المذكرة وإعداد الخطة التنفيذية لها، فضلًا عن تشكيل فرق ولجان عمل فرعية بحسب الحاجة.

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