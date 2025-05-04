ختام برنامج إعداد المراسل بجامعة القناة (صور)

شهدت جامعة قناة السويس، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد المراسل بين حقيقة الخبر وعين الحدث"، والذي نظمه مركز إعداد القادة بالجامعة، بمشاركة 125 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات، بهدف تنمية مهاراتهم الإعلامية وصقل قدراتهم المهنية في مجال التغطية الصحفية.

رعاة برنامج إعداد المراسل

جاء البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والذي أكد أن الجامعة حريصة على إعداد كوادر إعلامية شابة قادرة على نقل الحقائق بمصداقية واحتراف.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

مشيرًا إلى أن العمل الإعلامي المسؤول يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات، وهو ما يتطلب تعزيز مهارات المراسلين الصحفيين وفق معايير الحيادية والموضوعية.

أبرز الحضور خلال حفل الختام

وشهد حفل الختام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على المركز، واللواء الدكتور محمد أنيس، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية والحاصل على دكتوراه في الإعلام، والدكتور سمير غنيم، أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بأكاديمية الشرطة، والإعلامي أحمد ماهر، كبير مخرجي التلفزيون المصري (ماسبيرو)، والإعلامي أحمد فاروق، رئيس الإذاعة بالقناة الرابعة والتلفزيون المصري.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

أبرز محاضرات البرنامج التدريبي

وتنوعت محاور البرنامج التدريبية على مدار خمسة أيام، حيث ناقشت الإعلامية سامية قاصد، المذيعة بالتلفزيون المصري، في اليوم الأول، مفهوم المراسل الصحفي وأنواعه وأدواته، تلاها جلسة تناولت أهمية العلاقات العامة ودورها في دعم المراسل، قدمها اللواء الدكتور محمد أنيس.

وحاضر في اليوم الثاني الدكتور سمير عبد الفتاح غنيم حول تنمية معارف ومهارات المتدربين في إعداد وتقديم التقارير الإعلامية، مركّزًا على الأبعاد الفنية والمهنية.

وتضمن اليوم الثالث جلسة عن "السبق الصحفي مقابل الحقيقة" ألقاها الإعلامي أحمد ماهر، تلتها جلسة عن "إدارة العواطف في نقل الخبر" مع الدكتور سمير غنيم، الذي قدّم كذلك في اليوم الخامس جلسة ختامية بعنوان "الذكاء الوجداني وقدرته على إدارة العواطف".

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

كما تضمن اليوم الرابع جلسة مع الإعلامي أحمد فاروق عن دور المراسل وأدواته ومصادره وملكاته في التعامل مع المواقف المختلفة، وجلسة تدريب عملي حول أهمية الحيادية وتقصي الحقائق، قدمها الإعلامي علاء وحيد، المذيع بالتلفزيون المصري والمدرب بمعهد الإذاعة والتلفزيون.

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