عودة برنامج "من تراثنا الإذاعي" عبر أثير القرآن الكريم

أعلن الإعلامي وسام محمد البحيري، عودة برنامجه الإذاعي "من تراثنا الإذاعي"، على إذاعة القرآن الكريم.



وكتب الإعلامي، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا كتب فيه: "بإذن الله تعالى عودة برنامج من تراثنا الإذاعي، ويذاع السبت أسبوعيا فى تمام الساعة 10.15 مساء 45 دقيقة".

وأضاف أنه سيتم إذاعة أول حلقة يوم 10 مايو 2025، وهى لصلاة الجمعة يناير 1977 تلاوة القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري وخطبة الجمعة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق عن مكانة مصر والعالم الإسلامي ومكانة الإسلام في قلوب أهله.



وتذاع الحلقة الثانية 17 مايو وتضم خطبة الجمعة من مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية، تعود إلى 13 يونيو 1980م بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش من سورتي الكهف والشرح مع دعاء له، وخطبة الجمعة من الشيخ محمد حافظ سليمان مدير عام الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف في ذلك الوقت حول رسالة الإسلام للشباب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.