الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عودة برنامج "من تراثنا الإذاعي" عبر أثير القرآن الكريم

الإعلامي وسام محمد
الإعلامي وسام محمد البحيري، فيتو

أعلن الإعلامي وسام محمد البحيري، عودة برنامجه الإذاعي "من تراثنا الإذاعي"، على إذاعة القرآن الكريم.


وكتب الإعلامي، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا كتب فيه: "بإذن الله تعالى عودة برنامج من تراثنا الإذاعي، ويذاع السبت أسبوعيا فى تمام الساعة 10.15 مساء 45 دقيقة".

وأضاف أنه سيتم إذاعة أول حلقة يوم 10 مايو 2025، وهى لصلاة الجمعة يناير 1977 تلاوة القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري وخطبة الجمعة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق عن مكانة مصر والعالم الإسلامي ومكانة الإسلام في قلوب أهله.


وتذاع الحلقة الثانية 17 مايو وتضم خطبة الجمعة من مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية، تعود إلى 13 يونيو 1980م بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش من سورتي الكهف والشرح مع دعاء له، وخطبة الجمعة من الشيخ محمد حافظ سليمان مدير عام الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف في ذلك الوقت حول رسالة الإسلام للشباب".

 

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الدكتور عبد الحليم محمود محمود خليل الحصري

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