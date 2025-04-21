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القومي للبحوث يكشف الطرق الآمنة لتجنب التسمم الغذائي في شم النسيم (فيديو)

شم النسيم
شم النسيم
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أكد الدكتور محمد حسين، الباحث بالمركز القومي للبحوث، أن تناول الرنجة والفسيخ في موسم شم النسيم يشكل خطرًا صحيًا في كثير من الأحيان، موضحًا أن طريقة إعداد هذه الأطعمة تتيح فرصة كبيرة لنمو البكتيريا الضارة مثل "الليستيريا"، "البيتيولينوم"، "السالمونيلا"، و"الإيكولاي"، وهي بكتيريا يمكن أن تؤدي إلى حالات تسمم خطيرة، خاصة للحوامل والأطفال وكبار السن.

وأضاف “حسين” أن تناول هذه الأطعمة دون طهي يضاعف من احتمالية الإصابة، حيث أوضحت الدراسات أن تعريض الطعام لدرجة حرارة تصل إلى 85 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 5 إلى 10 دقائق كفيل بالقضاء على معظم أنواع البكتيريا الخطرة.

 

طريقة طهي الرنجة 

وأشار إلى أن طهي الرنجة والفسيخ بشكل جيد، مثل وضعها في الفرن بدلًا من الشوي على اللهب المباشر، يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض. ويرجع ذلك إلى أن الشوي المباشر قد يؤدي إلى تكوين مركبات "الهيدروكربونات الحلقية" والتي ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان في حال التعرض لها بكثرة.

ونصح الدكتور محمد حسين بضرورة التأكد من مصدر شراء الرنجة والفسيخ، وأن تكون محفوظة بطريقة آمنة ومعتمدة، مشيرًا إلى إمكانية نقعها في ماء وخل لمدة نصف ساعة قبل الطهي لضمان سلامة الغذاء.

وفي ختام حديثه، شدد الباحث على أهمية وعي المستهلك واتباع الإرشادات الصحية لتفادي أي مخاطر صحية، قائلًا: "كل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم موسمًا صحيًا وآمنًا."

 

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