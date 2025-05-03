السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يدعو إلى عصيان مدني لإسقاط نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك دعوته إلى عصيان مدني لإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما دعا إلى التوصل لصفقة لتحرير الأسرى لدى المقاومة حتى ولو بثمن إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة في بيان: أن استدعاء مزيد من قوات الاحتياط لن يؤدي إلا إلى مزيد من القتل لأبنائنا.


عائلات الأسرى الإسرائيليين: إسقاط نتنياهو مطلب هذه المرحلة

وأضافت عائلات الأسرى:أن  نتنياهو يعمل على إطالة أمد الحرب لتحقيق أهدافه السياسية، والطريقة الوحيدة لإعادة كل المخطوفين هي إسقاط حكومة نتنياهو وتغييرها.
 

وأكدت عائلات الأسرى في بيانها، أن إسقاط حكم نتنياهو هو مطلب هذه المرحلة وعلى الجميع الخروج إلى الشوارع لإسقاطها، ونتنياهو يرسل جنودا إضافيين إلى غزة لقتل المخطوفين بدلا من إنقاذهم.

ودعت عائلات الأسرى رئيس أركان جيش الاحتلال إلى عدم القيام بأي عملية بغزة لأنها ستؤدي لمقتل المخطوفين، مضيفة: إذا أردنا إعادة بناء الدولة وإغلاق ملف 7 أكتوبر فعلينا إسقاط حكومة نتنياهو.

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الاسري الإسرائيليين نتنياهو غزة

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