رئيس مدينة الإسماعيلية يفتتح منفذًا لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة (صور)

افتتح العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، منفذًا لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم البلدية بأسعار مخفضة، بمنطقة ٢٤ أكتوبر نطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.



تنفيذ سياسات الدولة

وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق والمنافذ التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.



جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

تعاون بين المحافظة ومديرية التموين

ويتم تنظيم المنفذ تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وبمتابعة مستمرة من مديرتي الصحة والطب البيطري بالإسماعيلية، ورقابة الحماية المدنية للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.





تنفيذ الاشتراطات الجديدة

ومن جانبها قالت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن المنفذ يعد أول المنافذ التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، وتطبيقًا للاشتراطات بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٤، وتأكيده على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

مناقشة آليات تطبيق الموارد

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد عقد اجتماعًا في وقت سابق لمناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٥، بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة، مؤكدًا على أن الهدف من تلك القرارات التأكد من جودة المنتجات التي تصل للمواطن وطرق الحفظ والتخزين والعرض وتأمين أماكن المعارض والشوادر؛ حرصًا على حياة المواطنين والعارضين، والقضاء على العشوائية في تنظيم المعارض وكذلك تعاون كافة الجهات والقيام بمسئولياتها الكاملة ضمن عدد من المحددات والضوابط لضمان تفعيل القرار، مؤكدًا أننا كجهة تنفيذية نقوم بدورنا ونساعد الجهات الأخرى في تنفيذ أدوارها المجتمعية المنوطة بها في سياق يسمح بوصول الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، ومؤكدًا أن من أهم شروط هذه المنافذ تقديم ميزة تنافسية بتخفيضات تصل من ١٠٪ إلى ١٥٪ عن مثيلاتها بما يعزز نهج وسعي المحافظة نحو تنفيذ خطتها بتوفير منافذ متعددة وتوفير سلع مخفضة وتحت إشراف المحافظة والجهات الرقابية.

وجديرًا بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية بصدد تنفيذ منفذًا أخر تحت إشراف محافظة الإسماعيلية لبيع كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.



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