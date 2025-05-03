وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية الدوايدة بالتل الكبير (صور)

الكشف على ٤١٥ مواطنًا من خلال ٨ عيادات تخصصية خلال اليوم الأول

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية الدوايدة بالتل الكبير في أولى أيامها، والتقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت عن انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

متابعة فعاليات القافلة

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية الدوايدة التابعة لإدارة التل الكبير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

عدد المنتفعين من القافلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن القافلة الطبية استقبلت خلال يومها الأول ٤١٥ مواطن من خلال ٨ عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، عظام، جلدية، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، مسالك، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

وسوف تستكمل القافلة أعمالها لليوم الثاني غدًا الأحد الموافق ٤ مايو ٢٠٢٥.

يأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

استقبال المواطنين من خلال عيادات تخصصية

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ٨٢ مواطنًا بعيادة الباطنة، ١٠ حالات بالجراحة، ١٨ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٦ سيدة، بالإضافة إلى استقبال ١٠٩ حالةً بعيادة الأطفال، و٤٣ حالة بعيادة الجلدية و١٥ حالة بعيادة المسالك، و٣١ حالة بعيادة العظام.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ٢٤ حالةً، بينما استقبلت ٢٢ حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ٤٣ حالة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

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