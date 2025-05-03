السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعاينة تكشف سبب حريق أسفر عن إصابة أجنبيتين بالهرم

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 13 طابقا في منطقة الهرم.

 

وكشفت المعاينة أن النيران نشبت داخل شقة سكنية بالطابق الأخير لعقار مكون من 13 طابق مما أسفر عن إصابة سيدتين تحملان الجنسية السودانية بحالة اختناق، وتسببت في تفحم محتويات الشقة بالكامل، وتبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق.

 

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

 نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من الـ 13 طابقا في منطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة سيدتين تحملان الجنسية السودانية بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حريق شقة بالهرم

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 13 طابقا بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم  إخماد الحريق.

 

وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالجيزة منطقة الهرم إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية النيابة العامة حريق نشب داخل شقة عمليات شرطة النجدة بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

قائمة محاذير على عملاء البنك الأهلي المصري

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

هل يفعلها الأهلي مع زيزو؟ ريال مدريد يعوض ليفربول من أجل مونديال الأندية

تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني بجدول أعمال الشيوخ غدا

التفاصيل الكاملة لمقترح زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم.. 1000 جنيه حدا أدنى في المدن و500 بالقرى.. زيادة سنوية 15%.. والمحال 5 أمثال القيمة الحالية

بطل العالم يهاجم اتحاد رفع الأثقال: مفيش دعم وبشتري اللبس على حسابي

برسالة ومقطع مؤثر، علاء مبارك يحيي ذكرى ميلاد والده الـ 97

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى سارب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 10 من سورة الرعد (فيديو)

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

المزيد
الجريدة الرسمية