السبت 03 مايو 2025
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حوادث

التحقيقات تكشف سبب حريق شقة بالمطرية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 أمرت نيابة المطرية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق بالطابق الثالث بمنطقة المطرية، دون وقوع أي إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكشفت تحقيقات النيابة أن ماسا كهربائيا من المروحة وراء اندلاع النيران ولا توجد شبهة جنائية. 


حريق شقة سكنية في المطرية

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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