غيوم وأمطار خفيفة وطقس غير مستقر بالقليوبية (صور)

شهدت محافظة القليوبية، اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة، وغيوم وطقس غير مستقر حيث أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط أي تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن مؤكدًا على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

أمطار خفيفة بالقليوبية

وشهدت مدن القليوبية سقوط أمطار خفيفة، فيما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميدانى على مدار الساعة.

وأكد محافظ القليوبية، على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة فى شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فصل الشتاء.

تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار بالقليوبية

وبدوره وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التى شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثانى ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

غيوم وطقس غير مستقر بالقليوبية،فيتو

غيوم وطقس غير مستقر بالقليوبية،فيتو

غيوم وطقس غير مستقر بالقليوبية،فيتو

غيوم وطقس غير مستقر بالقليوبية،فيتو

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