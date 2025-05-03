السبت 03 مايو 2025
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حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

تفاصيل تصادم سيارة
تفاصيل تصادم سيارة نقل باخري ملاكي في ابو غالب، فيتو

حصلت فيتو علي أسماء المتوفي والمصابين في حادث تصادم سيارة نقل بأخري ملاكي في كارتة أبو غالب، والذي أسفر عن وفاة وإصابة 3 أشقاء، وهم المتوفي  سلامة موسي جاب الله 55 سنة،  والمصابون رزق موسي 40 سنة وعطوة موسي جاب الله 80 سنة  تم نقلهم للمستشفي من قبل قوات الأمن، عقب تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز منشأة القناطر بلاغا بالحادث من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

 

وعلي الجانب الآخر قام رجال مباحث الجيزة بضبط سائق النقل والتحفظ علي السيارتين وجار خضوعه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من النجدة أفاد وقوع حادث تصادم بجوار كارتة أبو غالب بمنشأة القناطر بالجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي، ووفاة شاب وإصابة أشقاءه الاثنين، وتم نقل الجثمان والمصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

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