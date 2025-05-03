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رياضة

النحاس يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود من هذا السيناريو

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

وجه عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، تحذيرا شديدا اللهجة للاعبي الفريق،  قبل مواجهة حرس الحدود، المقرر أن تجمع بينهما غدا الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز

وحذر النحاس لاعبي الأهلي من التراخي وتكرار سيناريو مباراة بتروجيت، حيث عاد لاعبو الفريق البترولي للتعادل مع الأحمر بعدما كان متقدما بثنائية، قبل أن يقتنص الأهلي فوزا مهما في مشوار منافسته علي بطولة الدوري.  

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأحد. 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء غدا الأحد  ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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عماد النحاس الأهلي الدورى المصرى الممتاز بتروجيت حرس الحدود

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