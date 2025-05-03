محاضرة فنية للاعبي منتخب السنغال لشرح أخطاء مباراة إفريقيا الوسطى

أمم إفريقيا للشباب، عقد الجهاز الفني لمنتخب السنغال تحت 20 سنة بقيادة سيرين ساليو ضياء محاضرة فنية للاعبيه اليوم بمقر إقامتهم بالسويس، وشاهد اللاعبون والجهاز الفني تسجيلا لمباراتهم أمس أمام أفريقيا الوسطى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في افتتاح المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 18 مايو المقبل.

وأوقف المدير الفني لمنتخب السنغال المباراة أكثر من مرة لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه وطالبهم بعدم تكرارها في مباراتهم المقبلة أمام غانا بعد غد الإثنين.

بداية ساخنة شهدتها مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر، وتستمر حتى يوم 18 مايو الجاري.

السنغال تتعادل مع افريقيا الوسطى

وأقيمت أمس الجمعة الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا للشباب، وشهدت مباراتين.

المباراة الأولى جمعت منتخب السنغال حامل اللقب أمام منتخب إفريقيا الوسطى، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما جمعت المباراة الثانية منتخب غانا أمام الكونغو الديمقراطية، وانتهت بنفس النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

منتخب إفريقيا الوسطى، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى

بذلك تساوت المنتخبات الأربعة في المجموعة الثالثة وهي السنغال وغانا وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية في الترتيب بعد انتهاء الجولة الأولى برصيد نقطة لكل منها.. على النحو التالي:

ترتيب المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا للشباب، فيتو

بذلك تحتدم المنافسة مبكرًا في المجموعة الثالثة، وهو ما تؤشر له نتيجة مواجهتي الجولة الأولى، لتؤكد أن المنتخبات الأربعة متقاربة المستوى بشكل كبير، وكل منهما يملك فرصة كبيرًا في المنافسة على أحد بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي بـكأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة مصر وزامبيا

فيما تقام مباراة مصر وزامبيا اليوم السبت الموافق 3 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب إستاد هيئة قناة السويس.

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