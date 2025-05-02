الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

السنغال يستهل مشواره بكأس أمم أفريقيا للشباب بالتعادل مع أفريقيا الوسطى

السنغال
السنغال

تعادل منتخب السنغال مع نظيره أفريقيا الوسطى بنتيجة 1-1، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة والتي جمعتهما على ملعب السويس الجديد في كأس أمم أفريقيا للشباب.

بهذه النتيجة يحصد المنتخبين أول نقطة لهما في مجموعات كأس أمم أفريقيا للشباب.

تشكيل السنغال ضد أفريقيا الوسطى 

وجاء تشكيل السنغال على النحو التالي: محمد سيسيكو (16) – عثمان كوناتي (3) - إبراهيما ديالو (17) – سيرجن ضيوف (4) – لاسانا تراوري (12) – بيير ديورفال (14) – بابي ديونج (6) – شيخ ثاما (8) – كلايتون دياندي (18) – مامي فايي (22) - إبراهيم ديينج (9).

تشكيل أفريقيا الوسطى ضد السنغال 

أما منتخب أفريقيا الوسطى الذي يخوض البطولة للمرة الثالثة على التوالي فبدأ المباراة كالتالي: بوارناجس مالميتو (1) – رفائيل ياكوما (3) – أريل ندوبو (4) – توني بلاكولد (5) – أبدياس يانجبا (23) – بنجامين ايدارو (18) - جونيور أنجانزا (6) – رونالد ليبون زي (7) – لاندري أبيجا (11) – ليفورت بامسو (13) – بابيتسي نسيمبا (15).

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