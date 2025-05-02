السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل الكونغو الديمقراطية أمام غانا يشعل المجموعة الثالثة في بطولة إفريقيا للشباب

منتخب غانا للشباب،فيتو
منتخب غانا للشباب،فيتو

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره الغاني (1 – 1) في اللقاء الذي شهده ملعب السويس الجديد في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس  أمم إفريقيا للشباب وأداره الجنوب إفريقي بادي لوكسولو.

وتقدم المنتخب الكونغولي عبر نجمه صامويل نتاندي في الدقيقة 16 من تمريرة زميله ميسي مانيتو، ونجح المنتخب الغاني في إدراك التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق مهاجمه ميسباو عزيز مستغلًّا تمريرة إيمانويل مينساه.

وبهذه النتيجة حصل كل منتخب على نقطة ليتساوى رباعي هذه المجموعة في رصيد النقاط والأهداف بعد تعادل منتخب السنغال (حامل اللقب) مع إفريقيا الوسطى بنفس النتيجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا للشباب كاس امم افريقيا للشباب منتخب الكونغو الديمقراطية المنتخب الغاني

مواد متعلقة

المدير الفني لنادي البنك الأهلي يكشف سر الفوز على سيراميكا برباعية

رئيس نادي البنك الأهلي: نسعى للمشاركة في البطولات الأفريقية

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز

هيثم شعبان مديرا فنيا لـ طلائع الجيش بعد رحيل عبد الحميد بسيوني

سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة أمام البنك الأهلي

أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا

آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

جماهير المصري تتوجه إلى برج العرب قبل مواجهة الزمالك (صور)
ads

الأكثر قراءة

تحول جذري، مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بشأن الطفلة "مريم" ضحية خفير شبين القناطر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

48 جنيها ارتفاعا في أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

مؤشرات أولية: تقدم عبد المجيد وشبانة وخراجة والزناتي على مقاعد عضوية نقابة الصحفيين

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 2 مايو 2025

تصادم 5 سيارات بمحور 26 يوليو ووقوع إصابات

رفعت فياض يكتب: سر الهجوم على وزير التربية والتعليم، و4 فئات متضررة من وجوده بالوزارة

القبض على عادل شكل على ذمة إحدى القضايا بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

قبلة القلوب في موسم الحج، كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين والفرج القريب

المزيد
الجريدة الرسمية