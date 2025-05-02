تعادل الكونغو الديمقراطية أمام غانا يشعل المجموعة الثالثة في بطولة إفريقيا للشباب

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره الغاني (1 – 1) في اللقاء الذي شهده ملعب السويس الجديد في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا للشباب وأداره الجنوب إفريقي بادي لوكسولو.

وتقدم المنتخب الكونغولي عبر نجمه صامويل نتاندي في الدقيقة 16 من تمريرة زميله ميسي مانيتو، ونجح المنتخب الغاني في إدراك التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق مهاجمه ميسباو عزيز مستغلًّا تمريرة إيمانويل مينساه.

وبهذه النتيجة حصل كل منتخب على نقطة ليتساوى رباعي هذه المجموعة في رصيد النقاط والأهداف بعد تعادل منتخب السنغال (حامل اللقب) مع إفريقيا الوسطى بنفس النتيجة.

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