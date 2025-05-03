السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (661) من «فيتو» وأبرز عناوينه: ماذا يأكل المصريون فى زمن مصطفى مدبولى؟

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الصفحة الأولى من العدد (661) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: قناة السويس.. جدى مات هنا

المدرب المصرى.. غريب فى بيتى!

رسالة إلى الرئيس

العمال يطالبون بـ:

إنشاء مصانع جديدة  وتشغيل المغلقة والمتعثرة

دعم المشروعات الصغيرة  ومتناهية الصغر

تطوير منظومة التأمين الصحى

تطبيق الحد الأدنى للأجور

عميد طب قصر العينى د. حسام صلاح:

نعانى من قلة التبرعات والموارد ونخشى الاندثار

من دولاب الباطنية إلى الكمبوندات..رحلة تجارة المخدرات فى مصر

ماذا يأكل المصريون فى زمن مصطفى مدبولى؟

اللحمة بـ500 جنيه.. السمك البلطى بـ 150 جنيهًا.. والموز بـ 50 جنيهًا.. والبطيخة بـ 250 جنيها.. وبدائل البروتين فوق مستوى محدودى الدخل

الهند وباكستان..هل دقت طبول الحرب النووية  بين البلدين؟

تدوير الزعيم

رئيس الهيئة البرلمانية يثير أزمة فى «الوفد»

خطة وزارة الأوقاف لتحويل المساجد إلى منصات تعليمية

فيتو تطرح روشتة إنقاذ 172 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام

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