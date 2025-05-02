ترامب يفتح النار على جامعة هارفارد: سنوقف إعفاءاتها الضريبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة: إن إدارته ستوقف منح الإعفاءات الضريبية لـجامعة هارفارد.

ترامب يهاجم جامعة هارفارد من جديد

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، جامعة هارفارد بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" و"تهدد الديمقراطية".

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن "هذا المكان هو بمثابة فوضى تقدمية" و"يقبل طلابا من العالم أجمع يريدون تدمير بلادنا".

ودعا الرئيس الأمريكي في منشوره إلى "التخلص" من محام يعمل لحساب شركته "منظمة ترامب" ويمثل جامعة هارفارد في الوقت نفسه.

سلسلة مراسيم تهدف إلى زيادة الضغط على الجامعات الأمريكية

ولم يدل ترامب بأي اسم، لكنه يشير ضمنا إلى وليام بورك، المحامي المعروف في الأوساط الجمهورية والذي يتولى منصب مستشار في منظمة ترامب، علما بأن هارفارد كلفته بالدفاع عنها في مواجهة البيت الأبيض.

وكان ترامب وقع الأربعاء الماضي سلسلة مراسيم تهدف إلى زيادة الضغط على الجامعات الأمريكية.

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