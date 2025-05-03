قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاملين وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين المخدر"، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لعاملين وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه للاتجار في المخدرات

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين:- "إسلام ع ف ع" ٢٧ سنة - عامل - العنوان / شارع ١٥ أرض الدكتور - عزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، و'عمر أ ع أ" ٥٢ سنة - عامل - العنوان / مساكن الدلتا للصلب - الكابلات - قسم ثاني شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٣٢٥٥٣ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٩١١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٤/١١/١٩ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية أن المتهمين: حازا جوهرًا مخدرًا "هيروين " وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه حازا بغير ترخيص سلاحًا ابيض ( مطواه قرن غزال)

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أنه أحرز ذخيرة (طلقة خرطوش) مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون ان يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني:

حاز بواسطة المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش) حال كونه مما لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته أو إحرازه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة بالقليوبية أنه حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقة خرطوش) مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.

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