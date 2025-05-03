كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص اعتدى على آخر باستخدام سلاح أبيض في منطقة دار السلام بالقاهرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على شاب بسلاح أبيض في دار السلام

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو يظهر تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بالتعدي عليه وإحداث إصابته، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بينهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبالفحص، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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