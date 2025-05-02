الجمعة 02 مايو 2025
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ضبط 5 كيلو مخدرات بحوزة عنصرين إجراميين بالقليوبية

ضبط متهمين بحوزتهم
ضبط متهمين بحوزتهم مخدرات بالقليوبية،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات، من القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهم كمية من المخدرات مختلفة الأنواع، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار في المخدرات.

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ضبط 5 كيلو جرامات بحوزة عنصرين إجراميين بالقليوبية

وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى في القليوبية، تفيد قيام عنصرين مسجلين خطر مخدرات بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

تم عرض المعلومات على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يحوزون كمية من المخدرات مختلفة الأنواع.

وبعد استصدار اذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من إدارة البحث بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم أكثر من 5 كيلو جرام لمخدر الشابو، و2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، ودراجة نارية "بدون لوحات"، و2 سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية

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